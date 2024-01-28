В США призвали Украину отказаться от части территорий

Украине необходимо отказаться от части территорий, поскольку ее граждане не хотят воевать за страну. Такую точку зрения высказала обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер.

В связи с этим журналистка задается вопросом, зачем в таком случае Соединенным Штатам следует финансировать Украину.

«Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?» — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что украинские власти арестовывают представителей американских СМИ на территории страны. Это еще одна причина прекратить финансирование Киева, считает Шоуолтер.

«Если они бросают американцев в тюрьму за сообщение новостей, то, может, пора сократить помощь? И объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты», — написала обозреватель.

До этого The Washington Post писала, что после провала контрнаступления 2023 года Вашингтон предлагает Киеву уйти в оборону.

«Все еще испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая не будет делать акцент на отвоевывании территории», — пишет издание.

По мнению Вашингтона, украинской армии трудно будет организовать крупное наступление на всех фронтах, поэтому Киеву предлагается к концу 2024 года подготовиться к новым кампаниям и отражению будущих российских наступлений на разных направлениях фронта.

Ранее сообщалось, что США не ожидают серьезных успехов Украины против России в 2024 году.