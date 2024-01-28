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В США призвали Украину отказаться от части территорий

AT: Украине следует отдать территории РФ из-за нежелания украинцев воевать

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украине необходимо отказаться от части территорий, поскольку ее граждане не хотят воевать за страну. Такую точку зрения высказала обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер.

В связи с этим журналистка задается вопросом, зачем в таком случае Соединенным Штатам следует финансировать Украину.

«Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?» — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что украинские власти арестовывают представителей американских СМИ на территории страны. Это еще одна причина прекратить финансирование Киева, считает Шоуолтер.

«Если они бросают американцев в тюрьму за сообщение новостей, то, может, пора сократить помощь? И объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди украинской элиты», — написала обозреватель.

До этого The Washington Post писала, что после провала контрнаступления 2023 года Вашингтон предлагает Киеву уйти в оборону.

«Все еще испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая не будет делать акцент на отвоевывании территории», — пишет издание.

По мнению Вашингтона, украинской армии трудно будет организовать крупное наступление на всех фронтах, поэтому Киеву предлагается к концу 2024 года подготовиться к новым кампаниям и отражению будущих российских наступлений на разных направлениях фронта.

Ранее сообщалось, что США не ожидают серьезных успехов Украины против России в 2024 году.

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