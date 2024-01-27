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США не ожидают серьезных успехов Украины против России в 2024 году

WP: планы США по Украине не предусматривают возвращение утраченных территорий

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Thomas Peter/Reuters

Администрация президента США работает над долгосрочной стратегией поддержки Украины, несмотря на тупик с финансированием, но эти планы не предусматривают значительных успехов ВСУ в 2024 году. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.

В разрабатываемой стратегии будет уменьшен акцент на возвращении территорий, и вместо этого внимание будет сосредоточено на том, чтобы помочь Украине отразить новые наступления российских войск, «одновременно продвигаясь к долгосрочной цели — усилению ее боевых возможностей и экономики».

Новый план представляет собой резкое изменение по сравнению с прошлым годом, когда США и союзные военные направили в Киев обучение и современное оборудование в надежде, что он сможет быстро отбросить российскую армию. В статье отмечается, что это не сработало, в основном из-за сильно укрепленных минных полей и передовых траншей России.

«Совершенно очевидно, что им будет трудно попытаться предпринять такие же серьезные усилия на всех фронтах, которые они пытались сделать в прошлом году», — заявил изданию неназванный высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, в этом году необходимо дать Украине возможность удержать свои позиции на поле боя, при этом усилить ее и вывести ВСУ «на более устойчивый путь».

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что украинская армия не обладает ресурсами для нового наступления.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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