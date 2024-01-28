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Россия выразила готовность быть гарантом приднестровского урегулирования

МИД РФ: Россия готова быть гарантом приднестровского урегулирования

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Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил ТАСС, что Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова способствовать работе по «выправлению деградирующего диалога» между берегами Днестра.

По словам Полищука, в этом вопросе нужны не досужие фантазии, а реальная работа.

«Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова этому способствовать», — сказал дипломат.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон осудил экономическую блокаду Приднестровья со стороны властей страны. По его мнению, компаниям из региона необходимо дать возможность нормально работать.

11 января сообщалось, что введенные Молдавией таможенные пошлины усиливают политику по удушению экономики Приднестровья и провоцированию социального кризиса в непризнанной республике.

10 января министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявило, что на границе ПМР с Украиной произошел вооруженный инцидент.

Ранее в Приднестровье оценили возможность вступления Молдавии в ЕС без региона.

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