В ООН прокомментировали обвинения в адрес БАПОР в связях с ХАМАС

Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что организация принимает меры после обвинений в адрес некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связях с исламистской организацией ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) немедленно начало расследование <...> Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе через уголовное преследование», — пояснил Гутерриш.

Он добавил, что из 12 сотрудников БАПОР, обвиненных в сотрудничестве с ХАМАС, девять человек были идентифицированы и уволены.

До этого МИД Британии заявил о прекращении помощи БАПОР из-за обвинений в поддержке ХАМАС.

Финансирование БАПОР приостановлено до тех пор, пока обвинения не будут тщательно изучены.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.