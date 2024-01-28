США и арабские страны обсуждают смену лидера Палестины

Американские дипломаты обсуждают с представителями арабских стран, среди которых Иордания, Египет и Саудовская Аравия, отставку лидера Палестины 88-летнего Махмуда Аббаса. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По данным издания, новый лидер должен будет осуществлять управление в секторе Газа после завершения конфликта. Дипломаты хотят убедить Израиль после завершения конфликта передать управление сектором Газа и Западным берегом реки Иордан палестинской администрации в Рамалле.

Отмечается, что среди кандидатов на роль нового главы автономии рассматриваются премьер-министр Палестины Салям Файяд и племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата Насер аль-Кидва. Но сам Аббас настаивает на своем экономическом советнике Мухаммеде Мустафе, так как сможет оказывать на него влияние.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что американский президент Джо Байден планирует отправить директора ЦРУ Уильяма Бернса в Европу на переговоры с Израилем, Катаром и Египтом для обсуждения сделки между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.