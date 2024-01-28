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В МИД РФ заявили, что Запад ждет эффективный ответ на конфискацию активов

МИД: попытки Запада изъять активы РФ повлекут адекватный и эффективный ответ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россия готова ответить на попытки западных стран изъять ее активы за рубежом. Об этом РИА Новости заявили в министерстве иностранных дел РФ.

«Страны «коллективного Запада» могут быть уверены, что любые их попытки конфисковать российскую недвижимость, как и другие активы, неизбежно повлекут за собой адекватный и эффективный ответ», — говорится в сообщении МИД России.

В министерстве напомнили, что меры по изъятию имущества РФ нарушают нормы международного права и их можно квалифицировать только как кражу собственности суверенного государства.

26 января комитет по иностранным делам сената Соединенных Штатов одобрил законопроект по конфискации активов Российской Федерации для помощи Украине и «других целей».

За документ, который позволяет изъять российские активы, проголосовали 20 из 21 члена профильного комитета. Председатель комитета Беа Кардин отметил, что этот законопроект впервые создаст условия для конфискации средств государства, с которым США не находятся в состоянии войны.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что другим государствам стоит подумать об отказе от доллара США из-за угрозы изъятия российских активов.

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