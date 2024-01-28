В конгрессе США указали на ложь Байдена в ситуации с миграционным кризисом

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон считает, что американский президент Джо Байден способен сам разрешить кризис с мигрантами на границе Техаса и Мексики. Политика цитирует ТАСС.

«Президент Байден выступил с ложным утверждением о том, что ему нужно, чтобы конгресс принял новый закон, который позволит ему закрыть южную границу, но он знает, что это неправда... Он может и обязан немедленно издать указ, чтобы обратить вспять катастрофу, которую он сам и создал», — написал Джонсон на своей странице в соцсети X.

По словам Джонсона, спикер не раз говорил президенту о необходимости издать соответствующий указ — возможность вводить на границе ограничения входит в полномочия лидера исполнительной власти, что закреплено американским законодательством.

Политик добавил, что сделка по разрешению миграционного кризиса, предложенная сенатом, не исправит ситуацию, поскольку будет допускать до 150 тыс. пересечений границы ежемесячно, прежде чем поток можно будет ограничить.

До этого ситуацию на границе Техаса с Мексикой прокомментировал кандидат в президенты США Дональд Трамп, который назвал происходящее оружием массового разрушения Штатов.

Ранее более 10 штатов отправили войска нацгвардии на помощь Техасу.