Байден требует чрезвычайные полномочия для закрытия южной границы

Президент США Джо Байден рассказал избирателям о ходе переговоров по ситуации на границе с Мексикой. Его слова приводит C-SPAN.

С соответствующим заявлением политик выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине.

«Мы добиваемся настоящего прогресса по одному из самых важных вопросов, стоящих перед нами. Это безопасность на границе», — заявил он.

По словам Байдена, подготавливаемый двухпартийной группой сенаторов законопроект о безопасности на границе приведет к «значительным изменениям» и даст президенту чрезвычайные полномочия закрыть границу.

По словам политика, этот законопроект мог бы «исправить нашу поломанную иммиграционную систему и обеспечил бы быстрый доступ тем, кто заслуживает того, чтобы быть здесь».

До этого Байден заявил о согласии на «жесткие меры» по защите границы.

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