Байден требует чрезвычайные полномочия для закрытия южной границы

Президент США Джо Байден рассказал избирателям о ходе переговоров по ситуации на границе с Мексикой. Его слова приводит C-SPAN.
С соответствующим заявлением политик выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине.
«Мы добиваемся настоящего прогресса по одному из самых важных вопросов, стоящих перед нами. Это безопасность на границе», — заявил он.
По словам Байдена, подготавливаемый двухпартийной группой сенаторов законопроект о безопасности на границе приведет к «значительным изменениям» и даст президенту чрезвычайные полномочия закрыть границу.
По словам политика, этот законопроект мог бы «исправить нашу поломанную иммиграционную систему и обеспечил бы быстрый доступ тем, кто заслуживает того, чтобы быть здесь».
До этого Байден заявил о согласии на «жесткие меры» по защите границы.
Ранее в США предрекли самую долгую и дорогостоящую президентскую гонку в истории страны.