Размер текста
А
А
А

В США ответили на слова Лаврова насчет Украины

Риттер: Россия могла бы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия могла бы в кратчайшие сроки закончить конфликт на Украине путем переговоров, как заявлял глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, однако США не позволяют этому случиться. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Риттера, риторика Вашингтона не имеет ничего общего с реальностью, игнорируя то, что говорит Лавров. Бывший разведчик считает, что «Россия готова положить этому конец».

По его словам, США нужно принять во внимание позицию Москвы о том, что Украина не может быть членом Североатлантического альянса. Риттер утверждает, что Кремль всегда был готов разумно обсуждать сложившуюся ситуацию, учитывая интересы нацбезопасности страны.

До этого Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей страны у власти.

Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где состоялось заседание Совета безопасности по Украине, которое запросила РФ.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами