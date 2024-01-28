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Россия готова рассмотреть предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины

МИД: Россия открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что Москва остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Полищук считает, что западным государствам «выгодно подогревать украинский кризис». 

Он подчеркнул, что российская сторона всегда оставалась открытой к действительно содержательным предложениям по выходу из нынешнего кризиса политико-дипломатическими методами.

До этого американский сенатор, представляющий Республиканскую партию, Джей Ди Вэнс заявил, что лучшим решением для Украины и США в текущей ситуации является подписание мирного соглашения с Россией.

Он добавил, что из-за массового отъезда граждан за границу Украина лишилась 25% населения. При этом оставшиеся в стране люди все еще получают базовые государственные услуги исключительно благодаря финансированию со стороны Запада, указал Вэнс.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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