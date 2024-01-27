Израиль подталкивают к мирному соглашению с ХАМАС

Высокопоставленные чиновники как минимум 10 стран пытаются подтолкнуть к мирному соглашению Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает The New York Times.

Издание подчеркивает, что основная часть переговоров сосредоточена на достижении режима прекращения огня в Газе, что потребует обмена более 100 заложников, которых удерживает ХАМАС, на тысячи палестинцев в израильских тюрьмах.

Кроме этого чиновники обсуждают будущее анклава, а также управление его территорией после завершения конфликта. Представители США и Саудовской Аравии пытаются подтолкнуть Израиль согласиться на создание палестинского государства в обмен на установление официальных отношений с Эр-Риядом.

До этого стало известно, что новый план по прекращению огня в секторе Газа представлен Катаром Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС.

Соглашение также предусматривает увеличение объемов гуманитарной помощи палестинскому анклаву.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».