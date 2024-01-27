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Правительство одобрило изменения в Консульском уставе РФ

Кабмин одобрил изменения в закон «Консульский устав Российской Федерации»

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России одобрило изменения в федеральный закон «Консульский устав Российской Федерации». Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Консульский устав Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в решении правительства.

До этого сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает уточнить две термина в законе о Консульском уставе РФ для унификации.

В частности, предлагается изменить наименования консульских действий: «консульская легализация иностранных официальных документов» предлагается поменять на «легализация иностранных официальных документов», а «истребование документов» — на «оказание содействия в истребовании личных документов».

До этого российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, которым предусматривается дополнительное свидание обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он один воспитывает такого ребенка.

Также комиссия правительства одобрила конфискацию имущества по статье о фейках о ВС РФ. После лидеры фракций Госдумы составили этот закон.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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