Правительство одобрило изменения в Консульском уставе РФ

Правительство России одобрило изменения в федеральный закон «Консульский устав Российской Федерации». Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Консульский устав Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в решении правительства.

До этого сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает уточнить две термина в законе о Консульском уставе РФ для унификации.

В частности, предлагается изменить наименования консульских действий: «консульская легализация иностранных официальных документов» предлагается поменять на «легализация иностранных официальных документов», а «истребование документов» — на «оказание содействия в истребовании личных документов».

До этого российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, которым предусматривается дополнительное свидание обвиняемой женщины с ребенком до 14 лет или мужчины, если он один воспитывает такого ребенка.

Также комиссия правительства одобрила конфискацию имущества по статье о фейках о ВС РФ. После лидеры фракций Госдумы составили этот закон.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».