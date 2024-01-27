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В Крыму сравнили Борреля с персонажем из советского мультика

Константинов сравнил Борреля с персонажем из мультфильма про храброго зайца

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Isabel Infantes/Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, призвавшего направить Киеву дальнобойные ракеты, с персонажем из советского мультика про храброго зайца. Парламентария цитирует РИА Новости.

«Боррель мне стал напоминать персонаж из известного советского мультфильма про храброго зайца», — заявил Константинов.

Он посоветовал главе евродипломатии «пойти в окопы», надеть каску и находиться там примерно час.

«После этого он перестал бы давать советы один глупее другого», — полагает парламентарий.

При этом Константинов отметил, что воздействие Борреля, равно как и его коллег, на международную политику практически «нулевое».

Некоторое время назад Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять системы запуска ракет большой дальности и иные модернизированные вооружения.

Боррель призвал Европу брать пример с Russia Today.

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