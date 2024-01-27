В Британии заявили о неспособности разведки противостоять угрозам из КНР

Британская разведка не может справиться со скрытыми угрозами со стороны КНР из-за нехватки специалистов, знающих китайский язык и разбирающихся в культуре этой страны. Об этом в ходе интервью для телеканала ITV заявил бывший заместитель главы службы MI6 Найджел Инкстер.

По словам эксперта, у британской разведывательной службы «явно есть трудности» с точки зрения коллективной осведомленности об истории КНР. Это касается как MI6, так и государственного Управления правительственной связи (GCHQ).

«Сейчас вкладывается много ресурсов в улучшение состояния разведывательного сообщества Великобритании <...> но это требует определенного времени», — подчеркнул экс-заместитель главы MI6.

Инкстер добавил, что у Лондона есть «слепое пятно» в отношении возможного шпионажа со стороны Пекина.

В январе газета Politico сообщила, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в частном порядке лоббировала ускорение поставок военной техники в КНР. По мнению политика, которая не раз публично критиковала Пекин, в случае замедления экспорта китайские специалисты «просто разработают собственный проект».

Ранее в Великобритании заявили, что в последние годы КНР стала более агрессивной.