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В США раскритиковали Байдена за однобокую президентскую кампанию

Американский журналист Махер: демократы ведут однобокую президентскую кампанию

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Jonathan Ernst/Reuters

Американский журналист Билл Махер раскритиковал Демократическую партию США за однобокую предвыборную кампанию, которая основана, по мнению Махера, лишь на критике экс-президента США Дональда Трампа. Его слова приводит Fox News.

«Я также думаю, что для Демократов не лучшая стратегия проводить кампанию, основанную на «Как им может нравиться этот парень?!» Потому что некоторым людям это просто нравится… Может быть, лучше посмотреть, почему он побеждает среди людей», — заявил журналист.

По мнению Махера, демократы не уделяют должного внимания миграционному кризису на южной границе США.

До этого сообщалось, что власти Техаса в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории вывезли в другие американские штаты более 102 тысяч человек.

Ранее администрация Байдена прокомментировала действия Техаса по защите границы США.

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