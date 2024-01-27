В США согласились усилить полномочия властей по пресечению нелегальной миграции

В сенате Соединенных Штатов согласились усилить полномочия властей по пресечению нелегальной миграции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации источника, законопроект могут внести в ближайшие дни. Отмечается, что прошения об убежище могут сократиться с 10 лет до полугода, а власти смогут закрывать границу при достижении определенных лимитов пересечения. Соглашения планируют опубликовать на следующей неделе. В сенате надеются, что таким образом можно будет приобщить соглашение о помощи Израилю, Тайваню и Украине.

27 января стало известно, что сразу 12 американских штатов отправили войска Нацгвардии в Техас для поддержки местных властей, отказавшихся убрать ограждения на границе с Мексикой.

В офисе техасского губернатора Грега Эббота сообщили, что власти Техаса в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории вывезли в другие американские штаты более 102 тысяч человек.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о согласии принять жесткие меры против нелегальной миграции в США при согласии на это конгресса США.