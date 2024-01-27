На Украине заявили об эффективном партнерстве России и Северной Кореи

Северная Корея является более эффективным партнером для России, чем Запад для Украины. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого передает BILD.

«То, что Запад сделал, является выдающимся, но он мог бы сделать гораздо больше. И как бы безумно это ни звучало, но, похоже, что Северная Корея — более эффективный партнер для РФ, чем для нас друзья. Наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях, когда дело доходит до принятия конкретных решений», — сказал Кулеба.

26 января сообщалось, что США на данный момент не видят признаков военной угрозы со стороны Северной Кореи, Вашингтон отслеживает действия КНДР.

До этого стало известно, что КНДР пытается переложить ответственность за проведение своей ядерной программы на внешних игроков, используя при этом ложные утверждения. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Лим Су Сок.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита российского лидера Владимира Путина в Северную Корею в ближайшее время.