В Верховной раде призвали мобилизовать женщин

Депутат Верховной рады Инна Совсун полагает, что согласно конституции Украины, в защите страны должны принимать участие все граждане, включая женщин. Ее заявление опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

«Моя позиция такова: если это необходимо для нужд государства и если мы говорим, что без этого не вытягиваем, вот никак не вытягиваем без женщин, то, очевидно, с точки зрения обеспечения справедливости нужно мобилизовать», — заявила она.

По ее наблюдению, в конституции не указывается, что на защиту страны обязаны становиться именно мужчины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом.

12 января на Украине рассказали об изменениях в законе о призыве на военную службу. Предполагается, что в ВСУ не станут призывать инвалидов, зато отсрочки лишатся действующие депутаты и полицейские.

Ранее генерал США потребовал от Киева мобилизовать женщин.