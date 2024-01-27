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В британской разведке признали трудности работы на китайском направлении

Бывший замглавы британской разведки Инкстер: Британия не может противостоять КНР

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Бывший заместитель главы британской разведки (МИ-6) Найджел Инкстер заявил, что Британия не способна противостоять скрытым угрозам со стороны Китая, поскольку у ведомства «есть трудности с осведомленностью» насчет КНР. Его слова приводит британская газета Telegraph.

«(МИ-6 – прим. ред.) явно испытывает трудности с точки зрения языковых знаний и коллективной исторической и культурной осведомленности (о Китае – прим. ред.)… В 2015 году британское правительство говорило о «золотой эре» отношений Великобритании и Китая... учитывая эту ситуацию, возможно, неудивительно, что служба безопасности находится не там, где она могла бы быть», — заявил Инкстер.

По словам разведчика, этот «пробел» распространяется на «все разведывательное сообщество Великобритании», включая MИ-5 (контрразведка) и GCHQ (радиоэлектронная разведка).

До этого сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая неоднократно публично критиковала Китай, в частном порядке лоббировала ускорение экспорта военной техники в республику.

Ранее в Великобритании нашли виновных в кибератаках на бизнес.

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