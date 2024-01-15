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В Великобритании нашли виновных в кибератаках на бизнес

Британия обвинила РФ и Китай в организации масштабных кибератак на бизнес

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Depositphotos

В Великобритании заявили, что большинство кибератак на британские компании исходят из России и Китая. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе пресс-конференции, которую транслировало издание Independent.

По его словам, в прошлом году почти треть британских предприятий пострадали от киберугроз. Ущерб для экономики страны исчисляется миллиардами фунтов стерлингов.

Россия и Китай опровергли обвинения в кибератаках на объекты в Британии. Российская сторона неоднократно призывала Лондон к сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Ранее британские СМИ сообщали, что российские и китайские хакеры получили доступ к внутренней системе МИД страны. По данным издания Inews, злоумышленники заполучили конфиденциальную переписку дипломатов, но не секретную информацию.

В начале декабря появилась информация о том, что северокорейские хакеры, известные как Andariel, могли получить доступ к военным технологиям Южной Кореи, включая зенитный лазер. Южнокорейская полиция начала расследование совместно с ФБР США.

Ранее EdgeЦентр спрогнозировал рост кибератак на бизнес в 2024 году.

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