Стало известно, каков «идеальный результат» конфликта в секторе Газа для США

Идеальным результатом разрешения конфликта в секторе Газа для США стало бы прекращение огня между Израилем и ХАМАС, которое повлекло бы за собой нормализацию отношений Израиля с другими странами Ближнего Востока и реализацию «многонационального» плана по восстановлению сектора Газа. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников госдепартамента США.

«Идеальным результатом было бы прекращение огня, которое открыло бы пространство для переговоров по вопросам, поднятым (госсекретарем США Энтони – прим. ред.) Блинкеном во время его последней поездки на Ближний Восток, включая переговоры о нормализации отношений между Израилем и другими странами региона, а также многонациональный план восстановления в Газе после завершения израильской военной кампании», — говорится в сообщении издания.

Источники во внешнеполитическом ведомстве США добавили, что США надеются на новое соглашение о заложниках между Израилем и ХАМАС, которое создаст пространство для переговоров по достижению более прочного регионального мирного соглашения.

До этого сообщалось, что американский президент Джо Байден планирует отправить директора ЦРУ Уильяма Бернса в Европу на переговоры с Израилем, Катаром и Египтом для обсуждения сделки между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее в США рассказали, откуда ХАМАС получает деньги.