В США рассказали, откуда ХАМАС получает деньги

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Bloomberg: ХАМАС получает до $12 млн в месяц от онлайн-пожертвований организаций

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Yousef Masoud/AP

Палестинское движение ХАМАС получает от $8 до 12 млн в месяц в рамках онлайн-пожертвований от организаций, выдающих себя за благотворительные и декларирующих своей целью помощь жителям сектора Газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По оценкам израильских чиновников, ХАМАС получает от 8 до 12 миллионов долларов в месяц за счет онлайн-пожертвований, большая часть которых поступает от организаций, выдающих себя за благотворительные, которые помогают гражданскому населению в секторе Газа», — говорится в сообщении агентства.

Агентство, ссылаясь на данные израильского Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма, также отмечает, что речь идет о «многократно увеличении онлайн-финансирования (ХАМАС – прим. ред.) по сравнению с тем, что группа получала до нападения на Израиль 7 октября».

Подчеркивается, что Вашингтон также считает, что ХАМАС получает значительное финансирование от сайтов онлайн-пожертвований, США «полны решимости помочь Израилю положить этому конец».

При этом также отмечается, что, по данным израильской разведки, Иран финансирует военные усилия Хамаса на сумму более $100 млн в год.

До этого сообщалось, что для официальных лиц Израиля создание буферной зоны у границы с сектором Газа является важнейшей мерой безопасности с точки зрения демилитаризации анклава.

Ранее в Израиле обвинили Катар в сотрудничестве с ХАМАС.

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