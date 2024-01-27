Европейский союз (ЕС) лицемерно пытается скрыть тот факт, что Украина является крайне коррумпированной страной. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал член парламента регионального содружества Мик Уоллес.

Законодатель отметил, что Брюссель превращает осуждение венгерских властей за коррупцию в некое подобие спорта. При этом аналогичные проблемы в других государствах усиленно игнорируются, подчеркнул он.

«Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза», — добавил Уоллес.

18 декабря 2023 года британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ряд политиков из стран — членов ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при принятии решений. По данным издания, таким образом инициаторы хотят добиться согласования нового пакета помощи Украине.

Позже бельгийский премьер-министр Александр де Кроо опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что региональное содружество не планирует лишать Будапешт права голоса.

Ожидается, что очередной саммит ЕС по вопросам многолетнего бюджета до 2027 года состоится 1 февраля. Одной из ключевых тем обсуждения станет выделение €50 млрд на помощь Киеву.

Ранее Дания анонсировала выделение более $8 млн на борьбу с коррупцией на Украине.