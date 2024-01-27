Азербайджанский посол сообщил о планах переместить 100 тысяч человек в Карабах

Более 100 тысяч человек приедут жить в Карабах и Восточный Зангезур в ближайшие три года в рамках государственной программы. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Программа носит название «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». Под оккупацией подразумевается период, когда эта территория находилась под руководством непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По словам посла, возвращение Карабаха в состав Азербайджана создало новые реалии не только в стране, но и во всем регионе. Также он отметил, что за последние три года на этих территориях прошли крупные восстановительные работы, из госбюджета на эти цели были выделены огромные суммы денег.

Бюльбюль оглы назвал происходящее сейчас в Карабахе уникальной и беспрецедентной моделью постконфликтного быстрого восстановления, реализуемого государством за счет собственных финансовых ресурсов.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября 2023 года подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные азербайджанской стороной условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться в регионе.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.