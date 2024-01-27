Размер текста
А
А
А

Азербайджанский посол сообщил о планах переместить 100 тысяч человек в Карабах

Посол Бюльбюль оглы: в Карабах и Восточный Зангезур переедут 100 тысяч человек

close
100%
David Ghahramanyan/Reuters

Более 100 тысяч человек приедут жить в Карабах и Восточный Зангезур в ближайшие три года в рамках государственной программы. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Программа носит название «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». Под оккупацией подразумевается период, когда эта территория находилась под руководством непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По словам посла, возвращение Карабаха в состав Азербайджана создало новые реалии не только в стране, но и во всем регионе. Также он отметил, что за последние три года на этих территориях прошли крупные восстановительные работы, из госбюджета на эти цели были выделены огромные суммы денег.

Бюльбюль оглы назвал происходящее сейчас в Карабахе уникальной и беспрецедентной моделью постконфликтного быстрого восстановления, реализуемого государством за счет собственных финансовых ресурсов.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября 2023 года подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные азербайджанской стороной условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться в регионе.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами