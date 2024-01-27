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Украинский политолог обвинил Германию в притворстве

Украинский политолог Карасев: ФРГ восстановит связи с РФ при первой возможности

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Правительство Германии ждет подходящего момента, чтобы восстановить двусторонние отношения с РФ и выйти из-под американского влияния. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, опубликовав соответствующее видео на своем YouTube-канале.

Он отметил, что немецкие власти «только и ждут» какой-либо ошибки со стороны США. В таком случае Берлин сможет преодолеть зависимость от Вашингтона и начать вновь налаживать связи с Москвой, подчеркнул эксперт.

В то же время Карасев обратил внимание на попытки США использовать украинский конфликт для предотвращения тесного сотрудничества между ФРГ и РФ. По словам политолога, сами немецкие граждане не получили никаких преимуществ от разрыва отношений с Москвой.

Более того, Берлин столкнулся с негативными последствиями такого решения. В частности, эксперт обратил внимание на отсутствие у Германии доступа к российским энергетическим ресурсам и к важному рынку сбыта своих автомобилей.

«Немцы притворяются. Шольц притворяется, Писториус притворяется — кстати говоря, это все друзья и воспитанники Шредера (бывшего канцлера ФРГ. — «Газета.Ru»)», — резюмировал Карасев.

26 января председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал немецкое правительство отказаться от роли лакея США. Он отметил, что Германии пора принимать решения на основе собственных интересов.

Ранее в ФРГ заявили о разработке плана по сдерживанию РФ.

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