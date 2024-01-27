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В Москве прокомментировали отношения России и Франции

МИД России: отношения Москвы и Парижа переживают глубокий кризис

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Отношения Москвы и Парижа находятся в глубоком кризисе. Об этом говорится в ответе МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

В российском ведомстве уточнили, что Париж занимает откровенно враждебную позицию по отношению к Москве.

«Из уст ее официальных представителей регулярно звучат слова о важности нанесения России «стратегического поражения». Руководствуясь такой идеологической установкой, наши бывшие партнеры по своей воле за два года разрушили тот задел, который создавался десятилетиями», — говорится в сообщении ведомства.

До этого посол России в Париже Алексей Мешков сообщал, что он передал французским депутатам послание Государственной думы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции по поводу присутствия французских наемников на Украине.

Ранее МИД Франции назвал манипуляцией заявление о присутствии французских наемников на Украине.

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