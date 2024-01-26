Губернатор Техаса заявил о готовности к конфликту с федеральными властями США

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за ситуации с демонтажем заграждений вдоль границы с Мексикой. Фрагмент интервью опубликован на странице телеведущего в соцсети X (бывшая Twitter).

«В случае, если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно возводить эти барьеры», — сказал Эбботт.

Отвечая на вопрос о том, каким губернатор видит дальнейшее развитие событий, чиновник подтвердил, что в штате намерены продолжать расширять масштабы возводимых заграждений.

Эбботт при этом выразил мнение, что ситуация разрешится к 20 января 2025 года, поскольку «следующий президент США будет приведен к присяге и обеспечит безопасность границ». Таким образом он намекнул на возможный приход к власти экс-президента США Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что администрация Соединенных Штатов в суде оспаривает с Техасом самостоятельную охрану границы со стороны национальной гвардии штата. Минюст страны просил возобновить доступ подотчетных ему пограничников к заблокированным нацгвардией участкам. Власти Техаса заявляли, что федеральные ведомства неспособны адекватно охранять границу и выполнять свои функции. В связи с этим был принят закон штата, по которому власти получили право арестовывать, сажать в тюрьмы и высылать подозреваемых в нелегальной миграции.

Американист Виктор Мизин заявлял, что власти штата Техас рассматривают возможность выхода из состава США на фоне миграционного кризиса на границе с Мексикой. По его словам, жители этого штата традиционно воспринимают себя практически отдельной нацией, однако перспективу его отделения от страны всерьез воспринимать не стоит.

Ранее Трамп призвал направить в Техас нацгвардию из-за кризиса с мигрантами.