Вашингтон выдвинул требование Техасу

Власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений до конца пятницы. Об этом говорится в письме министерства внутренней безопасности страны, передает РИА Новости.

«Мы требуем полного доступа в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. <...> К 26 января 2024 года, пожалуйста, подтвердите, что штат предоставит пограничной службе США доступ к перечисленным выше участкам», — сказано в документе.

Какие меры могут быть приняты при неисполнении предписания, не уточняется. В послании к генеральному прокурору штата ведомство опирается на постановление Верховного суда США.

До этого сообщалось, что администрация Соединенных Штатов в суде оспаривает с Техасом самостоятельную охрану границы со стороны национальной гвардии штата. Минюст страны просил возобновить доступ подотчетных ему пограничников к заблокированным нацгвардией участкам. Власти Техаса заявляли, что федеральные ведомства неспособны адекватно охранять границу и выполнять свои функции. В связи с этим был принят закон штата, по которому власти получили право арестовывать, сажать в тюрьмы и высылать подозреваемых в нелегальной миграции.

Американист Виктор Мизин заявлял, что власти штата Техас рассматривают возможность выхода из состава США на фоне миграционного кризиса на границе с Мексикой. По его словам, жители этого штата традиционно воспринимают себя практически отдельной нацией, однако перспективу его отделения от страны всерьез воспринимать не стоит.

Ранее Дональд Трамп пообещал «запечатать» границу США на юге.