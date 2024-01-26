Глава Евросовета заявил, что останется на посту

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что останется на своем посту до конца мандата и не пойдет на выборы в Европарламент. Об этом он написал на странице в сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Свое решение глава Евросовета объяснил волной критики в свой адрес.

«По этой причине для обеспечения и выполнения моей нынешней миссии в полной мере я не буду баллотироваться на европейских выборах», — написал Мишель.

Также он отметил, что действовал открыто и объявил о своих планах заранее, чтобы Евросовет мог подготовиться к его уходу. При этом Мишель признал, что недооценил степень негативной реакции.

Глава Евросовета добавил, что по окончании мандата «возьмет время для того, чтобы обдумать свое будущее».

До этого американская газета Politico писала, что в ЕС недовольны скорым уходом главы Евросовета Шарля Мишеля со своего поста и его планами стать членом Европарламента, Мишель сталкивается с негативной реакцией в ЕС со стороны официальных лиц.

Депутат Европарламента от Франции Жильбер Коллар заявил, что решение председателя Евросовета Шарля Мишеля досрочно оставить свой пост ради выборов не соответствует уровню ответственности политика на такой должности.

До этого сообщалось, что Шарль Мишель собирается летом 2024 года досрочно уйти в отставку. Политик намеревался стать евродепутатом, а для этого ему пришлось бы оставить текущий пост.

Ранее финский депутат Европарламента начал кампанию по сбору подписей, чтобы лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Европейском совете.