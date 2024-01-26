Матвиенко пообещала сделать Путину подарок

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что подарит президенту России Владимиру Путину перчатки из-за холодной погоды в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я сказала: «Владимир Владимирович, я Вам подарю перчатки, Вы без перчаток. Очень холодно на улицах», — рассказала Матвиенко Зарубину.

Она отметила, что необходимо «беречь президента».

26 января президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград». В церемонии по закладке, которая прошла на верфи «Балтийского завода», приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Росатома Алексей Лихачев и глава ВТБ Андрей Костин.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга заявил, что Путин 26 января проведет встречу в Санкт-Петербурге с участниками спецоперации.

Ранее Матвиенко заявила о неспособности Запада сотрудничать с другими странами.