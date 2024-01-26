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Полянский: постпред Украины при ООН «соскочил» с заседания СБ по Ил-76

Полянский: Кислица не участвовал в заседании СБ по Ил-76, чтобы сохранить лицо

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Global Look Press

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица не участвовал в заседании Совета безопасности организации по инциденту со сбитым Ил-76, чтобы «не терять лицо».

По его словам, на срочном заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке в связи с инцидентом с Ил-76, которое было созвано Россией, отсутствовал украинский постпред Сергей Кислица. Полянский написал, что при этом Кислица был замечен после заседания в кулуарах ООН, в разговоре с западными представителями.

«То есть с учетом, мягко говоря, топорной и неубедительной контраргументации, которую успел за это время придумать режим Зеленского по поводу своей роли в уничтожении своих же граждан, а также улик, прямо указывающих на ответственность Киева, он попросту решил не идти на заседание дабы публично «не терять лицо», — пришел у выводу Полянский.

В ночь на 26 января в Совете Безопасности ООН по просьбе России обсудили крушение Ил-76 в Белгородской области. Москва и Киев обвинили друг друга — Россия считает, что ВСУ намеренно сбили самолет, а Украина уверена, что РФ может «живым щитом» тайно прикрывать перевозки оружия. Подробности — в нашем материале.

Ранее в Китае предрекли Зеленскому гнев общественности после крушения Ил-76.

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