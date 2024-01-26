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Путин заявил, что СВО является попыткой прекратить войну

Президент Путин: спецоперация на Украине — это попытка остановить войну

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге со студентами, которые участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил, что СВО — это попытка остановить войну.

По его словам, Киев сам начал войну на Донбассе в 2014 году.

«Это (СВО. — «Газета.Ru») попытка прекратить эту войну, да, вооруженными средствами в ответ на применение ими вооруженных сил», — заявил Путин.

Также глава государства заявил, что с российской стороны в зоне боевых действий в специальной военной операции находится более 600 тысяч человек.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга заявил, что Путин 26 января проведет встречу в Санкт-Петербурге с участниками спецоперации.

27 января президент продолжит работать в Санкт-Петербурге. Однако о его дальнейших планах журналистам расскажут отдельно.

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога заявил, что благодаря грамотным действиям президента России Владимира Путина не началась третья мировая война.

Ранее в Миассе волонтеры вручили новогодние подарки дочери участника СВО.

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