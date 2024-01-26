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ЦИК РФ проверил подписи в поддержку Путина

ЦИК РФ проверил подписи в поддержку самовыдвижения Путина на пост президента

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Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что ведомство проверило подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты на выборах 2024 года и действующего глава государства Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Булаева, ЦИК также отправил протокол о проверке в избирательный штаб Путина.

«Мы обязаны были завершить проверку подписей в полном объеме по той выборке, которая была сделана в соответствии с законодательством и нормативными актами ЦИК РФ», — сказал зампред ЦИК.

По словам Булаева, проверялись 60 тысяч подписей из сданных 315 тыс., выбранных случайным методом.

25 января пресс-секретарь действующего главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин вскоре встретится со своими доверенными лицами на предстоящих выборах президента России.

В конце декабря 2023 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве доверенных лиц Путина 346 человек, в числе которых артисты Сергей Безруков, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Цискаридзе, режиссер Никита Михалков и другие.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.

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