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Захарова прокомментировала конфликт Техаса с федеральными властями США

Захарова связала внимание к конфликту в Техасе с соблюдением в США прав человека

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфликт Техаса и федеральных властей США, связанный с мерами по охране американских границ, является внутренним делом Соединенных Штатов, но внимание к проблематике уместно на фоне позиции американской администрации по вопросу соблюдения прав человека. Об этом она сказала на брифинге, комментируя конфликт властей Техаса с федеральными.

«Это вопрос внутренний в США, я думаю, что они обязаны его решить внутренними способами или методами», — сказала она, напомнив, что именно Соединенные Штаты сделали «трансграничной и настолько международной» тему соблюдения прав человека.

По ее словам, с точки зрения Вашингтона, тема соблюдения прав человека может свободно обходить суверенитет и независимость государств, поэтому пристальное внимание к этой проблематике, с точки зрения МИД РФ, более чем уместно.

Верховный суд (ВС) США ранее постановил убрать колючую проволоку в Техасе на границе с Мексикой.

Отметим, что возможность отделения Техаса от США обсуждается не в первый раз. Так, в 2022 году республиканцы в штате призвали провести референдум по этой теме, чтобы «восстановить свой статус независимого государства».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил веру в создание Техасской Народной республики.

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