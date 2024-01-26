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Медведев указал на «импотенцию» Вашингтона

Медведев: Вашингтон показал себя полным импотентом во внутренней политике

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Соединенные Штаты, которые продолжают поддерживать украинских неонацистов, показали полную неспособность справиться с собственными внутриполитическими задачами. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики», — написал Медведев.

26 января Дмитрий Медведев заявил, что в США грядет гражданская война и образование Техасской Народной республики.

23 января Медведев сказал, что многополярная система международных отношений в настоящее время только складывается, и переход к такой модели мира не будет быстрым.

До этого Медведев жестко высказался о новом указе президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ».

Ранее украинский политолог призвал прислушаться к словам Дмитрия Медведева.

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