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В Совфеде заявили, что Запад де-факто уже «похоронил» Украину

Косачев: говоря об угрозе НАТО со стороны РФ, Запад уже похоронил Украину

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Говоря о якобы угрозе Организации Североатлантического договора (НАТО) со стороны России, западные страны признают приближающуюся победу ВС РФ в конфликте с Украиной. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Косачев отметил, что представители некоторых западных государств говорят о том, что Россия якобы собирается напасть за Европу после того, как одержит победу на Украине.

«Любопытно то, что в этих раскладах Украину, получается, уже «похоронили». 2-3 года, или даже 5-8 – это означает, что в планах западных стратегов Россия к этому времени не только победит Украину, но еще и успеет подготовиться наступать на территорию самого мощного альянса в истории человечества», — написал Косачев.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд, однако военно-промышленный комплекс (ВПК) стран — членов организации не способен единоразово произвести такой объем боеприпасов.

26 января командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что вероятность военного конфликта НАТО и России в ближайшие годы крайне мала.

Ранее в США рассказали о неофициальных сигналах России к переговорам по Украине.

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