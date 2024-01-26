Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград»

Президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград». Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии по закладке, которая прошла на верфи «Балтийского завода», приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Росатома Алексей Лихачев и глава ВТБ Андрей Костин.

По команде Путина они взяли отвертки и докрутили болты, которые фиксируют закладную доску на первой секции будущего ледокола.

Также президент сообщил, что в 2025 году в России будет заложен атомный ледокол «Сталинград».

Журналисты подчеркивают, что ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире.

В июне 2023-го в Минтрансе рассказывали об изменении в строительстве нового ледокола.

Ранее сообщалось, что в Военно-морском флоте РФ появятся пять новых дивизий.