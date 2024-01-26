Размер текста
А
А
А

Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград»

Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград»

Президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград». Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии по закладке, которая прошла на верфи «Балтийского завода», приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Росатома Алексей Лихачев и глава ВТБ Андрей Костин.

По команде Путина они взяли отвертки и докрутили болты, которые фиксируют закладную доску на первой секции будущего ледокола.

Также президент сообщил, что в 2025 году в России будет заложен атомный ледокол «Сталинград».

Журналисты подчеркивают, что ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире.

В июне 2023-го в Минтрансе рассказывали об изменении в строительстве нового ледокола.

Ранее сообщалось, что в Военно-морском флоте РФ появятся пять новых дивизий.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами