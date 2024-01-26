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В Евросоюзе раскритиковали казнь американца азотом

В ЕС раскритиковали казнь Смита в Алабаме азотом, назвав ее жестокой

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Andrew Medichini/AP

Казнь американца Кеннета Смита в Алабаме с помощью чистого азота является жестоким наказанием, ЕС выступает против смертной казни, поскольку она нарушает право человека на жизнь. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Евросоюза.

«Казнь проводилась путем принуждения заключенного дышать чистым азотом, лишая его кислорода, необходимого для поддержания функций организма, что приводило к азотной гипоксии – впервые этот метод казни был применен в США. По мнению ведущих экспертов, этот метод является особенно жестоким и необычным наказанием, в дополнение к тому факту, что заключенный уже подвергался неудачной попытке казни в ноябре 2022 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Европейский союз «глубоко сожалеет» о решении властей штата Алабама применить такой метод наказания.

Как подчеркивается в заявлении, в ЕС обеспокоены тем, что число казней в США увеличилось в прошлом году. «24 человека были казнены в пяти штатах, несмотря на устойчивое общее снижение применения смертной казни в США с 2020 года», — следует из документа.

До этого сообщалось, что 58-летний осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году Кеннет Смит был казнен в городе Этмор в штате Алабама. В результате процедуры он был объявлен мертвым, заявил губернатор штата Кей Айви.

Ранее специалисты рассказали, что почувствует человек при казни азотом.

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