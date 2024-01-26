Ученый из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского будет ждать гнев со стороны общественности, если подтвердится, что украинские войска сбили самолет Ил-76. Его слова передает китайская газета Global Times.

«Если это подтвердится, администрация Зеленского столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны общественности, чей гнев по отношению к собственному правительству может даже превзойти ненависть к своему врагу», — заявил ученый.

До этого независимый журналист из Австралии Джонатан Халперн заявлял, что отказ украинских властей признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует, что западные страны позволяют Киеву все.

В Пентагоне объявили, что проверяют данные о том, что украинские военные могли сбить российский военный самолет в Белгородской области при помощи американского оружия.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее черные ящики сбитого Ил-76 доставили в НИИ для расшифровки.