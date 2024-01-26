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Верховный комиссар ООН пригрозил США обвинением в пытках

Верховный комиссар ООН Тюрк: казнь азотом в США можно приравнять к пыткам

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Казнь заключенного азотом в США можно назвать пыткой, поскольку такая мера несовместима с правом на жизнь. Об этом заявил Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк, его цитирует портал Barron`s.

«Новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом можно приравнять к пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — сказал он.

Кроме того, Тюрк призвал все государства в мире ввести мораторий на казнь, а также способствовать ее дальнейшей отмене.

Первая смертная казнь с применением чистого азота накануне была произведена в США.

Газета Alabama Local News уточняла, что использование этого метода казни было необходимо из-за физиологических особенностей осужденного. В ноябре 2022 года попытка казнить Смита стандартной для США смертельной инъекцией не удалась из-за того, что иглу не удалось ввести в подходящую вену.

Ранее специалисты рассказали, что почувствует человек при казни азотом.

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