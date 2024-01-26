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В США рассекречены данные о беседе Клинтона и Кравчука

Архив США: Кравчук заявил Клинтону, что на Украине мало националистов

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Александр Макаров/РИА «Новости»

Первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году заявил президенту США Биллу Клинтону, что в стране немного националистов, но они готовы на «немыслимые» поступки. Соответствующая публикация размещена на сайте архива.

Заявление Кравчука о националистах стало комментарием к политической позиции Владимира Жириновского, которого тот упомянул в качестве русского националиста и сторонника имперских идей.

«У нас тоже есть националисты, силы, противостоящие президенту по ядерному оружию. Их не так уж и много, но мы не должны· давать им возможность расширить свои ряды. Они готовы на немыслимые поступки. <..> Украина как страна будет играть стабилизирующую роль», — заявил он.

До этого Кравчук назвал своей «самой большой ошибкой» доверие к России. По словам Кравчука, он был убежден, что Россия будет применять к другим странам «не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними». Он добавил, что не сделал выводов, став президентом, и только тогда понял, что именно Россия мешает ему строить независимую Украину.

Ранее зампред ЦК КПРФ назвал Кравчука «прародителем трагических событий на Украине».

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