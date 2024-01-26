В Германии высказались за обмен ракетами с Британией для поддержки Украины

Представитель парламентской группы партии «Зеленых» по оборонной политике в бундестаге Сара Нанни заявила, что вариант о так называемом «круговом обмене» дальнобойными крылатыми ракетами с Великобританией ради помощи Украине приемлем. Ее слова приводит газета Bild.

«Лучше иметь такое решение, чем продолжать обсуждение. Украине нужны быстрые конкретные поставки, чтобы иметь возможность защищаться. Все, что помогает, должно быть сделано», — заявила Нанни.

До этого сообщалось о планах Лондона приобрести у Берлина ракеты Taurus. При этом взамен королевство намерено передать Киеву свои ракеты Storm Shadow.

25 января телеканал ZDF сообщил о недовольстве ряда политических партий Германии возможными поставками ракет Taurus в Великобританию. По информации журналистов, основными противниками данной инициативы стали представители Христианско-демократического союза (ХДС). Кроме того, предложение Лондона раскритиковали члены Свободной демократической партии (СвДП) и «Союза 90/Зеленые».

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не имеет данных о предложении Великобритании о так называемом «круговом обмене» дальнобойными крылатыми ракетами ради помощи Украине.

Ранее в Совфеде предрекли сокращение помощи Украине со стороны Запада.