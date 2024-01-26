Политолог раскрыл, что будет с Украиной в случае победы Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вряд ли изменит расстановку сил в контексте украинского кризиса. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Юрий Кот.

Он отметил, что именно в период правления Трампа, с 2016 по 2020 год, градус русофобии на Западе начал расти. Поэтому его преемник Джо Байден получил в наследство уже травмированные двусторонние отношения с Россией.

«Поэтому сейчас было бы наивно надеяться на то, что Трамп вдруг придет и скажет нечто в духе: «Вы знаете, давайте будем с Москвой дружить». В это могут верить, наверное, только очень оптимистично настроенные люди, либо те, кто смотрит на события сквозь розовые очки. Мы все изначально должны трезво оценивать ситуацию, учитывать все риски», — подчеркнул Кот.

Он добавил, что победа Трампа может на переходном этапе лишь внести определенную сумятицу в ряды противников России, но глобально вектор их движения не изменится.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что при Трампе, если он одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, сохранится тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ.

Ранее в США заявили о вмешательстве Трампа в процесс выделения денег Украине.