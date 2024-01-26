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Никки Хейли поддержала Техас в борьбе с нелегальной миграцией

Хейли поддержала Техас на фоне миграционного кризиса на южной границе США

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Kaylee Greenlee Beal/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддержала штат Техас на фоне решения Верховного суда США о возможности удалить колючую проволоку на границе с Мексикой. Штат, по мнению Хейли, имеет право защищать себя. Об этом она заявила в интервью Fox News.

«Губернатор (Грег. – прим. ред.) Эбботт прав: штат Техас имеет полное право защищать себя и свои границы… Абсолютно смешно, что президент Соединенных Штатов пытается помешать губернаторам делать все возможное для защиты своих граждан», — заявила Хейли.

Экс-президент США Дональд Трамп призвал «все желающие штаты» отправить в Техас сотрудников Национальной гвардии после решения Верховного суда США по границе с Мексикой.

Ранее Трамп обвинил Байдена в потворстве нашествию мигрантов.

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