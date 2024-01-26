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В США заявили о возможном использовании рычагов давления на Венгрию

Посол США в Венгрии Прессман пригрозил использовать рычаги давления на Венгрию

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Kenzo Tribouillard/Pool/AP

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман пригрозил использовать рычаги давления на Венгрию. Об этом пишет The Financial Times.

«У нас абсолютно есть рычаги воздействия, это правда». И мы готовы использовать наши рычаги влияния», — заявил дипломат.

В январе 2024 года США расторгли соглашение об избежании двойного налогообложения с Венгрией, а в 2023 году ввели санкции против российского Банка развития со штаб-квартирой в Будапеште после того, как там отказались закрыть этот банк по требованию Вашингтона.

При этом американский дипломат подчеркнул, что «США заботятся о Венгрии и рассматривают ее как союзника», однако «необычно, что их союзник «отказывается учитывать интересы безопасности США».

До этого сообщалось, что Прессман назвал премьер-министра страны Виктора Орбана пророссийским лидером, вредящим НАТО.

По словам американского дипломата, политика Орбана построена на «фантастических» предпосылках о «вымышленной венгрофобии» и «воображаемых захватчиках», что заставляет его действовать в интересах России и подрывает единство НАТО. Также посол осудил Орбана за поддержку Дональда Трампа на выборах в США и призыв к президенту США Джо Байдену об уходе в отставку.

Ранее Орбан пригласил премьера Швеции в Венгрию чтобы обсудить членство в НАТО.

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