На Украине рассказали о гарантиях США по изъятию российских активов

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в интервью газете Politico, что Киев получил от Вашингтона «все гарантии поддержки», в том числе по вопросу изъятия замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине.

«У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины», — сказал он.

По словам Шмыгаля, украинская сторона тесно работает с администрацией действующего президента США Джо Байдена и американским конгрессом над предоставлением помощи Киеву в 2024 году.

«Посмотрим, как будут развиваться условия в 2025», — добавил украинский премьер.

До этого сообщалось, что комитет по иностранным делам сената Соединенных Штатов одобрил законопроект по конфискации активов Российской Федерации для помощи Украине и «других целей».

До этого эксперты заявляли, что конфискация замороженных российских активов в США может привести к тому, что крупные держатели госдолга США начнут диверсифицировать свои вложения.

Ранее передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием».