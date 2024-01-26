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РФ в ООН обвинила Запад в соучастии к уничтожению самолета с пленными

Полянский заявил в СБ ООН, что Ил-76 могли сбить с помощью западных ракет

В Организации Объединенных Наций состоялось заседание Совета Безопасности по уничтожению военного самолета РФ Ил-76 с десятками украинских на борту. Слова участников заседания приводит ТАСС.

«Ракеты были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области. Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства», — заявил в ходе заседания заместитель поспреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

При этом заместитель генерального секретаря ООН Розмари Энн Дикарло заявила, что «ООН не в состоянии верифицировать информацию об обстоятельствах катастрофы Ил-76».

Срочное заседание по ситуации с Ил-76 было запрошено Россией 24 января.

До этого дипломат заявил, что украинские власти закопались в своем вранье по ситуации вокруг уничтожения ВСУ самолета Ил-76 Минобороны РФ.

Крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в Белгород, произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново Белгородской области. На борту находились 65 приготовленных для обмена пленными бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее Россия призвала членов Совбеза ООН осудить крушение Ил-76 с пленными ВСУ.

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