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В США рассказали, как союзники готовятся к приходу Трампа к власти

WSJ: лидеры союзных США стран стремятся подготовиться к приходу Трампа к власти

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Brendan McDermid/Reuters

Лидеры союзных США государств опасаются прихода к власти экс-президента Дональда Трампа, в то же время они стремятся подготовиться к потенциальному взаимодействию с новой администрацией Трампа и «работают» со своими контактами в Вашингтоне с целью узнать, кто может войти в его ближайшее окружение. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

«Лидеры многих стран — ближайших союзников Америки опасаются администрации, готовой игнорировать дипломатические нормы и традиции… Чтобы подготовиться (к приходу к власти Трампа. – прим. ред.), иностранные правительства работают со своими контактами в Вашингтоне в надежде узнать, кто может войти в ближайшее окружение Трампа и как выглядят их политические идеи», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по мнению лидеров союзных Вашингтону стран, администрация Трампа «готова игнорировать дипломатические нормы и традиции». При этом некоторые главы государств уже «расхваливают шаги, предпринятые ими за последние годы, такие как увеличение военных расходов, которые, как они знают, важны для Трампа».

До этого ведущий Fox News Шон Хэннити сравнил президентские сроки Джо Байдена и Дональда Трампа. В эфире он заявил, что при действующем главе государства «американскую демократию разрывают в клочья».

Ранее Байден назвал Трампа своим профессором.

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