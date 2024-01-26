Размер текста
А
А
А

Байден назвал Трампа своим профессором

Во время выступления Байден оговорился, и назвал Трампа «профессором»

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Во время выступления перед публикой президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился и назвал экс-президента Дональда Трампа «профессором» (professor), перепутав это слово с «предшественником» (predecessor). Об этом сообщает ТАСС.

«Мой профессор — я не буду говорить о своем профессоре, послушайте — мой предшественник выбрал другой курс: истощение экономики, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, значительное увеличение дефицита бюджета», — заявил Байден, выступая в штате Висконсин с речью, посвященной экономическим мерам своей администрации.

Кроме статуса Трампа, Байден также перепутал пандемию с рецессией, когда говорил о том, что до пандемии коронавируса в Соединенных Штатах насчитывалось до 700 миллиардеров.

До этого президент США Джо Байден совершил очередную ошибку, выразив благодарность за доставку гуманитарной помощи в сектор Газа израильтянам и палестинцам вместо главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Ранее высмеивавший Байдена сенатор упал с трапа самолета

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами