Госдеп США профинансирует «продвижение демократических институтов» в Киргизии

Госдепартамент США намерен выделить финансирование проектов, направленных на развитие демократических институтов и гражданского общества в Киргизии. Максимальный размер одного гранта составит $50 тысяч, всего планируется выделить 20 таких грантов, сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы Госдепа.

Отмечается, что гранты будут предоставляться на конкурсной основе неправительственным организациям (НПО) и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества, а также независимым местным СМИ. Приоритетная тема для конкурсных заявок звучит как «продвижение демократических институтов».

Предполагается, что финансируемые проекты позволят «укрепить демократию» и повысить гражданскую вовлеченность в политику. Причем речь идет, преимущественно, о молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. В США полагают, что инициатива также поможет наладить сотрудничество между гражданами и госорганами, повысить потенциал не менее сельских 20 НПО для работы с местными органами власти.

США стремятся работать именно с молодежью из-за того, что она более активна, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, молодых людей выбирают для таких проектов, так как их легче «использовать в своих различных целях», в том числе – «цветных революций».

«Поэтому ставка на молодых людей делается не только в Киргизии, но и по всему миру», — заявил эксперт.

Страны Центральной Азии всегда остаются в центре внимания Америки, так как это для нее «стратегический регион», которая находится между Россией, Китаем и Индией, добавил Блохин. По этой причине США проявляют заинтересованность в Киргизии, считает он.

Напомним, похожую программу США реализуют в Индии – там также предполагалось выделение средств на «продвижение демократических ценностей». На эти цели выделялось до $30 тысяч. Кроме того, сообщалось о выделении средств на продвижение в Молдавии «демократических ценностей» и противодействия «иностранному влиянию» в условиях конфликта на Украине.

Президент Киргизии Садыр Жапаров ранее заявил о срыве госпереворота в республике.