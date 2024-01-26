Размер текста
А
А
А

Госдеп США профинансирует «продвижение демократических институтов» в Киргизии

RT: США выделят гранты по $50 тысяч на демократические институты в Киргизии

close
100%
РИА Новости

Госдепартамент США намерен выделить финансирование проектов, направленных на развитие демократических институтов и гражданского общества в Киргизии. Максимальный размер одного гранта составит $50 тысяч, всего планируется выделить 20 таких грантов, сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы Госдепа.

Отмечается, что гранты будут предоставляться на конкурсной основе неправительственным организациям (НПО) и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества, а также независимым местным СМИ. Приоритетная тема для конкурсных заявок звучит как «продвижение демократических институтов».

Предполагается, что финансируемые проекты позволят «укрепить демократию» и повысить гражданскую вовлеченность в политику. Причем речь идет, преимущественно, о молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. В США полагают, что инициатива также поможет наладить сотрудничество между гражданами и госорганами, повысить потенциал не менее сельских 20 НПО для работы с местными органами власти.

США стремятся работать именно с молодежью из-за того, что она более активна, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, молодых людей выбирают для таких проектов, так как их легче «использовать в своих различных целях», в том числе – «цветных революций».

«Поэтому ставка на молодых людей делается не только в Киргизии, но и по всему миру», — заявил эксперт.

Страны Центральной Азии всегда остаются в центре внимания Америки, так как это для нее «стратегический регион», которая находится между Россией, Китаем и Индией, добавил Блохин. По этой причине США проявляют заинтересованность в Киргизии, считает он.

Напомним, похожую программу США реализуют в Индии – там также предполагалось выделение средств на «продвижение демократических ценностей». На эти цели выделялось до $30 тысяч. Кроме того, сообщалось о выделении средств на продвижение в Молдавии «демократических ценностей» и противодействия «иностранному влиянию» в условиях конфликта на Украине.

Президент Киргизии Садыр Жапаров ранее заявил о срыве госпереворота в республике.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами